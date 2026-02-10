Chagall a Ferrara | oltre 140mila visitatori per una mostra che celebra l’arte e l’umanità del maestro

Ferrara ha registrato un grande afflusso di visitatori alla mostra dedicata a Marc Chagall. In pochi mesi, oltre 140mila persone sono passate tra le sale che raccontano l’arte e la vita del maestro. La mostra si è conclusa con numeri record, confermando l’interesse forte per l’artista e la sua capacità di parlare ancora oggi a un pubblico vasto.

Ferrara celebra il successo straordinario della mostra dedicata a Marc Chagall, che ha attratto oltre 140mila visitatori tra l'11 ottobre e il 6 febbraio. L'esposizione, allestita a Palazzo dei Diamanti, ha visto un picco di presenze il 6 febbraio con quasi tremila ingressi, dimostrando l'appeal culturale della città e la sua capacità di ospitare eventi di rilevanza internazionale. La mostra 'Chagall, testimone del suo tempo' ha rappresentato un evento di grande portata per Ferrara, confermando il ruolo della città come polo culturale di primo piano.

