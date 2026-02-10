Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser | Pronti per il secondo figlio
Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser annunciano di essere pronti ad allargare la famiglia. In un'intervista, entrambi confermano di voler mettere in cantiere un secondo figlio, con Ignazio che dice: “Un secondo figlio va messo in tempi rapidi”. La coppia sembra decisa, e i piani per il futuro sembrano ormai chiari.
"Secondo me un secondo figlio va messo in cantiere in tempi rapidi" ha dichiarato Ignazio Moser. L'imprenditore e la moglie, Cecilia Rodriguez, raccontano di essere d'accordo sulla possibilità di avere un secondo bambino A soli pochi mesi dalla nascita della prima figlia, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si dicono nuovamente pronti ad avere un secondo pargoletto. I due nel corso di un’intervista per Nuovo Tv hanno raccontato come la scienza e in particolare la procreazione assistita li abbia aiutati nella fecondazione dopo ben cinque anni di tentativi. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono conosciuti 8 anni fa all’interno della casa del Grande Fratello e dopo cinque anni di tentativi sono riusciti ad avere la prima figlia ma non in modo naturale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
