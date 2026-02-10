Catherine O’Hara | embolia e tumore al retto la causa del decesso a 71 anni Rivelato il certificato medico

Catherine O’Hara, l’attrice americana famosa per le sue gag in “Mamma, ho perso l’aereo” e “Schitt’s Creek”, è morta il 30 gennaio a 71 anni. La causa ufficiale, come riporta il certificato medico, è un’embolia polmonare complicata da un tumore al retto. La notizia ha preso tutti di sorpresa, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo.

Catherine O’Hara, l’iconica attrice comica statunitense celebre per ruoli indimenticabili in film come “Mamma, ho perso l’aereo” e, più recentemente, per la sua acclamata interpretazione in “Schitt’s Creek”, è deceduta il 30 gennaio 2026 all’età di 71 anni a causa di un’embolia polmonare, aggravata da un tumore al retto. La notizia, inizialmente divulgata con la sola indicazione di una “breve malattia”, ha ora rivelato dettagli più precisi sulla sua condizione, come riportato da un certificato di morte rilasciato dall’Ufficio del Medico Legale della Contea di Los Angeles. La conferma della causa del decesso giunge dopo un periodo di lutto e tributi da parte di colleghi, amici e fan.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Catherine OHara Addio a Catherine O’Hara: scomparsa a 71 anni l’icona del cinema e della tv #Catherine-O’Hara || È morta a 71 anni l’attrice canadese Catherine O’Hara, celebre per il suo lavoro in cinema e tv. Catherine O’Hara è morta a 71 anni Catherine O’Hara, l’attrice celebre per il ruolo della mamma di Kevin in La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Catherine OHara Argomenti discussi: Catherine O’Hara, la verità sulla causa della morte: cosa dicono i documenti; La causa della morte di Catherine O’Hara è stata un’embolia polmonare; La causa della morte di Catherine O’Hara è stata rivelata pochi giorni dopo la sua scioccante scomparsa all’età di 71 anni; Rivelata la causa della morte di Catherine O’Hara. Catherine O’Hara, la verità sulla causa della morte: cosa dicono i documentiI documenti ufficiali fanno luce sulle ultime ore dell’attrice Catherine O'Hara: dal malore improvviso al ricovero, fino al certificato che chiarisce l’addio. libero.it È stata rivelata la causa della morte di Catherine O’HaraL'attrice se n'era andata il 30 gennaio scorso all’età di 71 anni «dopo una breve malattia» avevano dichiarato i suoi portavoce, senza fornire ulteriori dettagli ... rollingstone.it Radio Garage. . HO VISTO UN FILM - CATHERINE O'HARA facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.