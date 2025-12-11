Progetto liberamente teatro | inaugura a dicembre la rassegna di spettacoli per i detenuti del carcere di Parma

Parmatoday.it | 11 dic 2025

A dicembre inaugura la rassegna di spettacoli dedicata ai detenuti del carcere di Parma, proseguendo le attività culturali promosse nell’ambito del progetto

Proseguono all’interno del carcere di Parma le attività teatrali e culturali pensate nell’ambito di “Liberamente Teatro – un’evasione creativa”, il progetto dell’associazione Progetti&Teatro aps realizzato in collaborazione con Istituti Penitenziari di Parma, con il contributo di Comune di Parma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

