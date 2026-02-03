Spielberg ottiene l’impossibile | vince un Grammy a sorpresa entra nei record e c’entra John Williams ma non come pensi

Steven Spielberg fa il colpo a sorpresa. Viene annunciato come vincitore di un Grammy, un risultato che pochi al mondo possono vantare. Il regista americano entra così nel ristretto club degli EGOT, aggiungendo un nuovo record alla sua carriera, e dimostra ancora una volta di saper sorprendere.

Steven Spielberg ha scritto un nuovo capitolo nella storia dello spettacolo mondiale. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter infatti, il celebre regista americano ha ottenuto un risultato rarissimo, ossia è diventato ufficialmente un vincitore EGOT, cioè una delle pochissime persone al mondo ad aver conquistato almeno un Emmy, un Grammy, un Oscar e un Tony Award. Il traguardo è stato raggiunto grazie alla sua prima vittoria ai Grammy, arrivata nel 2026. Un riconoscimento che conferma ancora una volta il peso culturale e artistico della sua carriera straordinaria. Il premio che ha permesso a Spielberg di completare il prestigioso “ poker ” è stato assegnato nella categoria Miglior film musicale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Music by John Williams conquista il GRAMMYS 2026 come Miglior Film musicale Il film dedicato alla carriera del leggendario Maestro ha trionfato ottenendo l'ambito riconoscimento della Recording Academy. Steven Spielberg diventa ufficialmente un EGO - facebook.com facebook