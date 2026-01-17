Caso Pedrazzini | è battaglia tra le parti

È in corso il processo di primo grado riguardante la morte di Giuseppe Pedrazzini, il 77enne trovato nel pozzo della sua abitazione di Cerrè Marabino nell’aprile 2022. La discussione tra le parti è prevista per il 27 febbraio, segnando l’approssimarsi della conclusione di un procedimento giudiziario ancora aperto.

Si avvia verso il finale il processo di primo grado con rito ordinario per la tragica fine di Giuseppe Pedrazzini, il 77enne trovato morto l’11 maggio 2022 dentro il pozzo della sua casa di Cerrè Marabino e deceduto due mesi prima: è stata fissata la discussione delle parti per il 27 febbraio. Davanti alla Corte d’Assise presieduta dal giudice Cristina Beretti, è imputata la vedova Marta Ghilardini per gli stessi reati che hanno visto la recente condanna in Cassazione della figlia Silvia Pedrazzini e del genero Riccardo Guida a 12 anni e 4 mesi con rito abbreviato. Prima della discussione, nella prossima udienza il 13 febbraio, i giudici dovranno però sciogliere un altro nodo su cui ieri le parti si sono date battaglia e su cui il tribunale si è riservato la decisione: se acquisire nel fascicolo, come chiesto dal pubblico ministero Piera Cristina Giannusa, le dichiarazioni rese dal nipote minorenne della vittima il 13 giugno 2022 in fase di indagini preliminari, poi risentito anche l’anno scorso, a porte chiuse, nel dibattimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

