Caso arbitri la Juve rompe il silenzio | Vogliamo chiarezza Spalletti teme per la Champions

In casa Juventus cresce la tensione dopo le ultime decisioni arbitrali. La società ha deciso di rompere il silenzio e chiedere chiarimenti, senza alimentare polemiche. I bianconeri vogliono semplicemente capire cosa sta succedendo e fare luce su alcuni episodi dubbi. Intanto, Spalletti si preoccupa per la Champions, temendo che questa situazione possa influenzare anche le prossime partite.

In casa Juventus il clima si fa teso, ma la strategia scelta dal club non è quella dello scontro frontale, bensì della richiesta di trasparenza. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la società bianconera avrebbe manifestato un profondo malessere per una serie di episodi arbitrali sfavorevoli che starebbero ostacolando la marcia verso la qualificazione in Champions League. Il club della Continassa non alza i toni in modo scomposto, ma esige risposte concrete su decisioni ritenute incoerenti e penalizzanti per il lavoro di Luciano Spalletti e dei suoi uomini. Il dossier bianconero: dal rigore di Gila allo “step on foot”. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

