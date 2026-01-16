‘Non è giusto ammazzare era padre’ | il cugino di Adamo Massa rompe il silenzio mentre la famiglia Rivolta teme ritorsioni

Il cugino di Adamo Massa ha rilasciato una dichiarazione a Ore 14, sottolineando che “non è giusto ammazzare” e che anche il lavoro della famiglia Rivolta è difficile, ma l’omicidio resta inaccettabile. La famiglia Massa si trova ora in una situazione di tensione, mentre si temono possibili ritorsioni. Le parole del parente evidenziano il desiderio di chiarezza e di rispetto della vita, in un contesto di grande preoccupazione.

Le dichiarazioni del cugino di Adamo Massa a Ore 14 sera. «Non è giusto ammazzare. Non è giusto neanche il nostro lavoro, ma non è giusto uccidere». Le parole sono secche, cariche di rabbia e dolore. A pronunciarle è il cugino di Adamo Massa, il 37enne morto dopo essere stato accoltellato durante una rapina in abitazione a Lonate Pozzolo, nel Varesotto. L'uomo è stato intervistato da Ore 14 Sera all'interno del campo rom di corso Unione Sovietica, nella periferia sud di Torino, dove Massa risiedeva. Un racconto che riaccende il dibattito su legittima difesa, confini della violenza e conseguenze sociali di una vicenda che ha scosso due comunità diverse ma ugualmente traumatizzate.

