Zelensky a Roma per il faccia a faccia con Meloni | Oggi invieremo agli Usa un piano di pace rivisto

Today.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Volodymyr Zelensky cerca l'appoggio degli alleati europei dopo gli ultimi attacchi di Trump e le convergenze sempre più evidenti tra Mosca e Washington. Dopo l'incontro a Londra di ieri, 7 dicembre, con i leader di Regno Unito, Francia e Germania, Zelensky è arrivato oggi a Roma per. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

zelensky roma faccia facciaZelensky a Roma dal Papa, poi l'incontro con la premier Meloni a Palazzo Chigi. Tutti i temi sul tavolo - Il presidente ucraino andrà in mattinata a Castel Gandolfo per un faccia a faccia ... Da affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Zelensky Roma Faccia Faccia