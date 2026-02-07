Gasolio e pedaggi autostradali su così a Terni chiudono le aziende di autotrasporto | i numeri

A Terni molte aziende di autotrasporto chiudono i battenti. Il motivo principale sono i costi cresciuti di gasolio e pedaggi autostradali, che stanno mettendo in crisi le imprese locali. Negli ultimi mesi, diverse ditte hanno deciso di fermarsi, lasciando senza lavoro molti autisti e rischiando di indebolire ancora di più il settore nella zona. La crisi si fa sentire forte, e i numeri parlano chiaro: sono in calo le aziende attive nel trasporto su strada.

Settore in crisi, negli ultimi dieci anni la flessione è stata di oltre il 25 per cento, peggio che a livello nazionale. Il dossier della Cgia di Mestre Secondo l'ufficio studi dell'Associazione di artigiani e piccole imprese Cgia di Mestre, dall'inizio dell'anno i pedaggi autostradali sono aumentati di circa l'1,5 per cento, mentre il gasolio per autotrazione è salito del 3,6 per cento tra il 31 dicembre 2025 e il 6 febbraio 2026, spingendo verso l'alto i costi fissi delle imprese. Per i piccoli "padroncini", spesso esclusi dai rimborsi sui pedaggi e dai crediti di imposta sulle accise, questo si traduce in un aggravio particolarmente pesante.

