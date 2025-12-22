Il leader della minoranza democratica al Senato, Chuck Schumer, ha annunciato la presentazione di una risoluzione per costringere il Senato ad avviare un’azione legale contro il dipartimento di Giustizia per non avere reso pubblici tutti i documenti relativi al caso Epstein. “Sto presentando una risoluzione che impone al Senato di avviare un’azione legale contro il dipartimento di Giustizia per la sua palese violazione della legge nel rifiuto di rendere pubblici i documenti completi sul caso Epstein”, ha scritto Schumer sui social media. “Il popolo americano merita piena trasparenza e i senatori democratici useranno ogni strumento a nostra disposizione per garantirla. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, Dem annunciano azione legale contro dipartimento Giustizia su file Epstein

Leggi anche: Usa: dipartimento Giustizia ripubblica 'con censure minime' 119 pagine file Epstein

Leggi anche: Usa, dipartimento Giustizia pubblica prima parte degli “Epstein files”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Usa, Dem annunciano azione legale contro dipartimento Giustizia su file Epstein - Il leader della minoranza democratica al Senato, Chuck Schumer, ha annunciato la presentazione di una risoluzione per costringere il Senato ad avviare ... lapresse.it