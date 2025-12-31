I cibi portafortuna di Capodanno Cosa si mangia nel mondo?

Il Capodanno è accompagnato da tradizioni alimentari che variano da paese a paese. Dall’uva spagnola alle lenticchie italiane, questi cibi sono simbolo di fortuna e prosperità per l’anno nuovo. In questo articolo, esploreremo i principali riti e le usanze culinarie di diverse culture durante la notte di San Silvestro, offrendo uno sguardo sulle tradizioni che accompagnano l’inizio di un nuovo ciclo.

Dall'uva spagnola alle lenticchie italiane, un viaggio tra riti, simboli e tradizioni della notte di San Silvestro. Il cenone e il brindisi di Capodanno sono infatti momenti intrisi di convivialità e, sia in Italia che nel resto del mondo, di profonde radici culinarie.

