Candidati per incarichi di supplenza come docente o personale ATA con la MAD sulla piattaforma di Voglioinsegnareit

La piattaforma Voglioinsegnare.it lancia una nuova occasione per chi cerca incarichi di supplenza nelle scuole italiane. Chi ha un diploma o una laurea può inviare facilmente la propria candidatura attraverso la MAD, la Messa a Disposizione, e mettersi a disposizione come docente o personale ATA. La procedura è semplice e permette di entrare in contatto diretto con le scuole, senza passare per concorsi o procedure complicate. Molti insegnanti e operatori scolastici stanno già utilizzando questa opportunità per trovare incarichi immediati.

Che cos'è la Messa a Disposizione (MAD) La Messa a Disposizione (MAD) è uno strumento che permette a chiunque abbia un titolo di studio coerente (diploma o laurea) di inviare una candidatura spontanea direttamente alle scuole italiane per offrire la propria disponibilità a ricoprire incarichi di supplenza come docente o come personale ATA, anche senza.

