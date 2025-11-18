Personale ATA | in arrivo nuove risorse per incarichi specifici PNRR e pratiche pensionistiche

Le istituzioni scolastiche stanno ricevendo in questi giorni le comunicazioni relative all’assegnazione di ulteriori risorse economiche destinate al personale ATA. Si tratta di fondi legati alla retribuzione degli incarichi specifici previsti dal CCNI per l’anno scolastico 20242025, ma anche ai maggiori carichi di lavoro connessi all’attuazione dei progetti PNRR. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

