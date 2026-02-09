Al Campania arriva il Love Park a tema San Valentino

Al centro commerciale Campania sta per aprire il Love Park dedicato a San Valentino. L’evento vuole essere uno spazio aperto e inclusivo, dove tutti possono festeggiare l’amore, senza distinzione di orientamento o identità di genere. L’iniziativa punta a coinvolgere le persone in un’atmosfera festosa e accogliente, con attività pensate per tutte le età.

In occasione di San Valentino, il Centro Commerciale Campania celebra l’amore in tutte le sue forme con Campania Love Park, un evento inclusivo e aperto a tutte le persone, indipendentemente dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.Venerdì 13 febbraio, Piazza Campania si trasformerà.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Campania Love Park OTAKU VAMPIRE’S LOVE BITE: la nuova commedia romantica dell’autrice di KAMISAMA KISS arriva in Italia per festeggiare al meglio San Valentino Si avvicina il debutto italiano di Otaku Vampire’s Love Bite, la nuova commedia romantica dell’autrice di Kamisama Kiss. Campania Love Park: gioca, vinci e dona amore Il Centro Commerciale Campania ha aperto le porte a un evento speciale: Campania Love Park. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Campania Love Park Argomenti discussi: Regione, Roberto Fico blocca Campania Turismo: stop al bando per il direttore generale dell'agenzia; NutriHub, il vending a km 0 con Coldiretti Campania arriva a Fruit Logistica di Berlino; AstraDoc, arriva Canone effimero; Succoio alla guida di Forza Italia Giovani Campania. Arriva il vortice di San Valentino: tra forti temporali, aria freddissima e neve in CampaniaProsegue l’ondata di maltempo che, stando alle previsioni meteo, darà il via ad una nuova intensa perturbazione nei prossimi giorni con l’arrivo del vortice di San Valentino. Meteo, arriva il Vortice ... msn.com Salario minimo: in Campania arriva il primo ok (ma solo per le aziende virtuose), come funzionerà?Verranno premiate le aziende che si impegnano a garantire ai propri dipendenti una retribuzione minima oraria di almeno 9 euro lordi. greenme.it Centro commerciale diventa Love Park per San Valentino https://ebx.sh/DQ87r4 facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.