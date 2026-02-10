Calcio serie C verso Pianese – Perugia | Angella e Dell’Orco chiamati a stringere i denti

Il Perugia si avvicina alla partita contro la Pianese con qualche dubbio. Gabriele Angella e Cristian Dell’Orco stanno facendo di tutto per scendere in campo, nonostante siano alle prese con problemi fisici. I due difensori sono in forse, ma l’allenatore spera di averli disponibili per la sfida decisiva di Serie C.

Il Perugia si prepara ad affrontare la Pianese in un match cruciale di Serie C, con Gabriele Angella e Cristian Dell'Orco che potrebbero stringere i denti nonostante qualche problema fisico. La sfida, in programma domani, è preceduta da un allenamento di rifinitura e da una conferenza stampa che potrebbe svelare le scelte del tecnico Giovanni Tedesco. La trasferta a Pian di Massiano si inserisce in un calendario fitto di impegni per il Perugia, che dovrà affrontare tre partite in una settimana. Questo ritmo serrato impone a Giovanni Tedesco una gestione oculata delle forze e una valutazione attenta delle condizioni dei suoi giocatori.

