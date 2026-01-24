Brambilla | Contro la capolista Arezzo dovremo alzare il livello Ecco che giocatore è Teoman Gunduz

In vista della sfida contro la capolista Arezzo, l’allenatore Brambilla sottolinea la necessità di migliorare il rendimento della squadra. Tra i protagonisti annunciati, spicca Teoman Gunduz, un giocatore di cui si evidenziano le qualità e l’apporto in vista dell’importante incontro. Questa partita rappresenta un momento chiave per valutare la crescita e la capacità di affrontare avversari di vertice.

. Le parole del tecnico della Juventus Next Gen. Domani, domenica 25 gennaio 2026, la Juventus Next Gen sarà impegnata nella difficile trasferta contro l’ Arezzo, valida per la quarta giornata del girone di ritorno. Il calcio d’inizio allo stadio “Città di Arezzo” è previsto per le ore 12:30, in un “lunch match” che si preannuncia fondamentale per la risalita in classifica dei bianconeri. L’allenatore della Next Gen, Massimo Brambilla, ha presentato la sfida nella tradizionale intervista della vigilia, analizzando i punti di forza della compagine toscana e facendo il punto sullo stato di forma dei suoi ragazzi dopo le ultime prestazioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

"Contro il Milan dovremo alzare il livello"L'assenza di un tifoso al Meazza per la sfida contro il Milan rappresenta un'occasione persa per sostenere la squadra di persona.

Teoman Gunduz Juventus Next Gen, ora è anche ufficiale: il comunicato e tutti i dettagli del trasferimentoTeoman Gunduz è diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus Next Gen.

Argomenti discussi: Juventus NG, Brambilla: Arezzo e Ascoli costruite per salire in Serie B.

