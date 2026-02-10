Calcio a 5 In C1 turno da dimenticare per il Città Vince il Midland su un campo umido e scivoloso

Questa sera il Città di Massa ha vissuto una giornata da dimenticare nel campionato di calcio a 5 di C1. Sul campo umido e scivoloso, il Midland ha dominato 6-2, portando a casa i tre punti senza troppi problemi. La squadra di casa ha mostrato difficoltà a mantenere l’equilibrio e a contenere gli avversari, che hanno approfittato delle condizioni del terreno per sferrare attacchi continui. Il match si è subito messo in discesa per il Midland, che ha segnato più volte nel primo tempo, lasci

Midland global sport 6 Città di massa 2 MIDLAND GLOBAL SPORT: Scaramelli, Cerezuela, Marzouk, Cassone, Vannucci, Guidi, Cosenza, Gori, Barbareschi, Lombardini, Gamannossi, Marvin Sanchez. All. Ballocci. CITTA' DI MASSA: Salvatori, Dodaro, Sartini, Russo, Verduci, Sergio, Grossi, Gentile, Puglione, Elias, Colesnicov. All. Tenerani. Arbitri: Parretti di Prato e Paolino di Siena. Marcatori: Cosenza 3 (M), Cerezuela (M), Cassone (2), Sergio (C), Elias (1). FIRENZE – Dopo tre risultati utili consecutivi il Città di Massa è tornato a pagare pegno nel campionato regionale di serie C1. I massesi sono stati battuti a Firenze dal Midland Global Sport al termine di una sfida condizionata da un campo dal fondo umido e di conseguenza molto scivoloso.

