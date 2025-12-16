Calcio a 5 In Serie C1 il Città asfalta il Remole I bianconeri tornano in corsa per la salvezza
Nel match di Serie C1 di calcio a 5, il Città ha conquistato una netta vittoria contro il Remole, riaprendo le possibilità di salvezza. La partita si è conclusa con il punteggio di 9-4, evidenziando la prestazione convincente della squadra di Massa. Un risultato importante per i bianconeri nel cammino verso la permanenza nel campionato.
Citttà di Massa 9 Remole 4 CITTA’ DI MASSA: Velardi, Salvatori, Russo, Palagi, Verduci, Ottaviano, Jony, Grossi, Bedini, Angulo, Tognini. All. Mochi e Tenerani. REMOLE: Laino, Francini, Naldi, Fabbri, Doni, Checchi, Truschi, Pacini, Votano, Birini, Pratesi, Pelagatti. All. Zudetich. Arbitri: Manzaro di Pistoia e Giusti di Lucca. Marcatori: Angulo 3 (C), Bedini 2 (C), Russo (C), Jony (C), Verduci (C), autorete Naldi (C), Doni (R), Truschi (R), Votano (R), Pelagatti (R). MASSA – Successo prezioso per il Città di Massa che gli consente di rimettersi in carreggiata nel campionato regionale di serie C1. Sport.quotidiano.net
