A denunciarlo attraverso il proprio profilo su Instagram la consorte del terzino brasiliano Dodo, Amanda Ferreira, che come riportato da alcuni siti che si occupano di Fiorentina ha chiesto aiuto e l'intervento delle autorità preposte e risposto duramente, postando lo screenshot, all'autore di uno di questi messaggi d'odio in cui vengono coinvolti i figli della coppia L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina: minacce e insulti via social alle mogli dei giocatori. Scattate le denunce