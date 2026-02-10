Calabria | ambulanze nuove bloccate dai debiti a rischio il soccorso pubblico Interrogazione al Presidente Occhiuto

La sanità in Calabria si ferma di nuovo. Diverse ambulanze di recente acquisto sono ferme, bloccate dai debiti. Il rischio è che il servizio di soccorso pubblico possa presto rallentare o addirittura fermarsi. Il problema è sotto gli occhi di tutti e ora si attende una risposta dalle istituzioni.

La sanità calabrese si trova ad affrontare un'emergenza paradossale: diverse ambulanze, acquistate di recente e necessarie per il soccorso pubblico, sono attualmente inutilizzabili a causa di fermi amministrativi. La denuncia, lanciata dal capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale, Ernesto Alecci, evidenzia un problema di gestione contabile e burocratica che rischia di compromettere ulteriormente un sistema sanitario già provato da carenze di personale e lunghe liste d'attesa. La situazione, descritta come "incresciosa e paradossale" da Alecci, riguarda mezzi di soccorso acquistati dalla Regione Calabria e bloccati da mesi, in alcuni casi dall'estate scorsa.

