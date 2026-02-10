Bufera su un assessore di Pescina | Mitragliatrici al posto degli idranti

La polemica prende piede a Pescina dopo le parole dell’assessore Guido Verrocchia, della Lega. In un commento sui cortei contro le Olimpiadi, ha detto che al posto degli idranti usano “mitragliatrici”. La frase ha scatenato reazioni forti in città, con molti che chiedono chiarimenti e si sentono insoddisfatti delle sue parole.

La frase choc sui cortei anti-Olimpiadi. È polemica a Pescina dopo le dichiarazioni dell'assessore comunale al Patrimonio Guido Verrocchia, eletto nelle fila della Lega, che ha commentato le recenti manifestazioni di protesta contro le Olimpiadi con parole destinate a far discutere. Nel suo intervento sui social, l'amministratore ha scritto che, di fronte ai cortei antagonisti, l' "unica soluzione" sarebbe "sostituire gli idranti dei mezzi antisommossa con mitragliatrici a nastro". Un'espressione che ha immediatamente acceso il dibattito politico e mediatico per i toni ritenuti eccessivi.

