Brasilearrestato pilota per pedofilia

1.15 La Polizia brasiliana ha arrestato un pilota della compagnia Latam e una donna di 55anni, sospettata di aver venduto le proprie tre nipoti,nell'ambito di un'indagine su una presunta rete di sfruttamento sessuale di minori. Il pilota è stato fermato all'aeroporto di Congonhas, poco prima della partenza per Rio de Janeiro.Secondo gli investigatori del Dipartimento omicidi,l'uomo avrebbe usato documenti,intestati ad adulti, per condurre i bambini in un motel. Tra le vittime identificate figurano tre sorelle di 10, 12 e 14 anni.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Un uomo di 27 anni di Padova è stato arrestato con l’accusa di pedofilia dopo il ritrovamento di centinaia di video di abusi su bambini, alcuni di soli 5 anni.

Torino, violenze su minori in Brasile: arrestato latitante ricercato a livello internazionale. Era stato condannato a 20 anni per stupro di persone vulnerabiliUn brasiliano naturalizzato italiano di 41 anni, latitante da tempo e ricercato a livello internazionale per ripetute violenze sessuali su minori, è stato arrestato dalla polizia nel Torinese. L’uomo ... affaritaliani.it

Stupra bimbe in Brasile per sei anni, la polizia lo arresta a TorinoPer sei anni ha ripetutamente abusato di bambine in Brasile, approfittando della parentela con i loro genitori. Si tratta di un brasiliano naturalizzato italiano, di 41 anni, latitante da tempo e ... ansa.it

Paolo Ceccato fu arrestato nel 2015 per aver organizzato il rapimento della figlia in Brasile ma poi fu scarcerato e risarcito facebook