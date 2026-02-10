Bradley Cooper e Steven Spielberg hanno litigato? Salta il remake di Bullit

Salta il remake di Bullitt. Dopo settimane di voci e rumors, sembra che il progetto non si farà più. La causa principale potrebbe essere un problema tra Bradley Cooper e Steven Spielberg, che avrebbe fermato tutto. Inizialmente si pensava che il reboot del film con Steve McQueen avrebbe visto la partecipazione di entrambi, ma ora sembra che solo uno dei due potrebbe rimanere coinvolto. La notizia sorprende chi attendeva il ritorno di questa storia.

Da tempo si parlava di un remake del cult con Steve McQueen che avrebbe coinvolto Cooper e il grande regista, ma a quanto pare il progetto non andrà in porto e la ragione potrebbe riguardare l'ego dei due Qualche settimana fa, ha iniziato a circolare la voce secondo cui il reboot di Bullitt di Steven Spielberg e Bradley Cooper, annunciato nel 2022, fosse in bilico, al punto che solo uno dei due, Spielberg o Cooper, sarebbe rimasto coinvolto nel progetto, ma non entrambi. A quanto pare, i due avrebbero avuto una sorta di litigio. Steven Spielberg è stato un mentore per Bradley Cooper Si trattava di una voce piuttosto sorprendente, considerando che Spielberg è stato un importante mentore per Cooper, offrendogli una guida che lo ha aiutato a compire il fatidico salto da attore a regista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

