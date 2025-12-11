Gigi Hadid e Bradley Cooper hanno rilasciato la loro prima intervista di coppia Ecco come è andata ecco che cos' hanno detto

Gigi Hadid e Bradley Cooper hanno rilasciato la loro prima intervista di coppia, sorprendendo i fan con un approccio autentico e spontaneo. La loro apparizione ha catturato l'attenzione, rivelando dettagli inediti sulla relazione e mostrando un lato più naturale delle due star. Ecco cosa hanno detto durante questa occasione speciale.

Se pensavate che Bradley Cooper e Gigi Hadid avrebbero scelto il divano di un talk show patinato per la loro prima apparizione ufficiale come coppia, vi sbagliavate di grosso. I due hanno fatto decisamente di testa loro. Come? Concedendosi a un influencer per strada mentre stavano per entrare in un ristorante di New York. Niente red carpet, niente domande imbarazzanti sulla loro vita privata. Solo una chiacchierata spontanea sul marciapiede con David Carmi e la sua serie social virale Confidence Heist. Il risultato è un video che ha fatto il giro del web La prima “intervista di coppia” di Bradley Cooper e Gigi Hadid diventa virale. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Gigi Hadid e Bradley Cooper hanno rilasciato la loro prima intervista di coppia. Ecco come è andata, ecco che cos'hanno detto

