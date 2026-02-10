BOOM! MEDIASET STRAPPA ALLA RAI LE ATP FINALS | IL COLPACCIO DI PIER SILVIO

Questa mattina MediaSet ha annunciato di aver preso i diritti per trasmettere le ATP Finals di Torino. La partita si gioca già quest’anno, e nel 2026 le star come Sinner e Alcaraz arriveranno sulle reti del gruppo di Pier Silvio Berlusconi. La RAI perde così una delle sue grandi occasioni nel tennis.

Pier Silvio Berlusconi ha acquistato i diritti delle ATP Finals di Torino, già da quest’anno. Nell’autunno 2026 dunque Sinner, Alcaraz e le stelle del tennis sbarcano sulle reti Mediaset. Un brutto colpo per la Rai e in particolare per Paolo Petrecca, direttore di Rai Sport e reduce dalla terrificante telecronaca delle Olimpiadi di Milano e Cortina. Ora questa notizia choc. Notizia totalmente inaspettata visto il grande successo del tennis su Rai2, grazie ovviamente all’exploit di Sinner e della tennis mania tra i telespettatori più giovani. Ora tocca a Italia 1. Il capo del tennis Binaghi aveva chiesto alla Rai la vetrina di Rai1 per avere più visibilità. 🔗 Leggi su Bubinoblog

