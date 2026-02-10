BolognaFiere lancia BeFire nuova fiera del fuoco e del riscaldamento a biomassa

BolognaFiere ha annunciato il nuovo evento internazionale BeFire, che si terrà a Bologna dal 10 al 12 febbraio 2027. La fiera si concentrerà su fuoco e riscaldamento a biomassa, attirando aziende e professionisti del settore da tutto il mondo.

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - BolognaFiere annuncia il lancio di BeFire, nuova manifestazione fieristica internazionale dedicata al mondo del fuoco e del riscaldamento a biomassa, in programma a Bologna dal 10 al 12 febbraio 2027. Con l'organizzazione di BeFire, BolognaFiere - spiega una nota - rafforza ulteriormente il proprio calendario inaugurando a Bologna un progetto concepito fin dall'origine come piattaforma europea, capace di superare i confini dei singoli mercati nazionali e di diventare un punto di riferimento per l'intera filiera continentale. L'evento intende dare visibilità, valore e prospettiva ad uno dei comparti strategici della transizione energetica. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - BolognaFiere lancia BeFire, nuova fiera del fuoco e del riscaldamento a biomassa Approfondimenti su BolognaFiere BeFire 14-15 gennaio, appuntamento a BolognaFiere con MARCA by BolognaFiere & ADM (22a edizione) Dal 14 al 15 gennaio, BolognaFiere ospiterà la 22a edizione di MARCA by BolognaFiere & ADM, l'evento dedicato al settore della distribuzione moderna. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su BolognaFiere BeFire BolognaFiere: ospiterà nuova edizione di Champagne ExperienceMILANO (MF-NW)--Sarà BolognaFiere a ospitare domenica 5 e lunedì 6 ottobre la nuova edizione di Champagne Experience, l'evento organizzato da Excellence Srl SIDI Società Italiana Distributori e ... milanofinanza.it Scopriamo nei dettagli la strepitosa Lancia Aurelia D24 della collezione Museo Nazionale dell'Automobile, esposta nel nostro stand a Retromobile Officiel nella Hall 7.2, Stand F-019 dove saremo fino a domenica. L'appuntamento con la grande storia dei - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.