Bologna celebra Eco

Bologna si prepara a ricordare uno dei suoi figli più illustri. Domani si terrà l’inaugurazione di una nuova biblioteca universitaria, che ospiterà 44mila volumi, e il primo convegno internazionale dedicato a Eco, nel decimo anniversario della sua scomparsa. L’ateneo si mobilita per rendere omaggio alla figura che ha segnato la cultura italiana e internazionale.

Nel nome di Umberto Eco. Saranno l'inaugurazione della nuova biblioteca appena costruita in zona universitaria pronta ad accogliere i suoi 44mila libri e il primo convegno internazionale a lui dedicato le iniziative che l'Università di Bologna metterà in campo per celebrare i dieci anni dalla sua scomparsa. Lo dice il rettore dell'Alma Mater Giovanni Molari, precisando che si sta lavorando per rendere le due date vicine. Tutto succederà nel mese di maggio ma, mentre il convegno è già stato fissato (dal 27 al 29), l'apertura delle nuove sale in piazza Puntoni non è ancora stata definita con certezza.

