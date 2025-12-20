Zazzaroni celebra Bologna-Inter | Secondo tempo un delirio i rigori benedetti
Inter News 24 Zazzaroni racconta la semifinale di Supercoppa vinta dal Bologna con l’Inter: una notte speciale tra emozioni personali, calcio e il rigore di Immobile. La vittoria del Bologna contro l’Inter nella semifinale di Supercoppa Italiana non è stata solo una partita di calcio, ma anche un momento profondamente personale per Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport. Attraverso un lungo post pubblicato su Instagram, il giornalista ha raccontato la serata vissuta accanto a Italo Cucci, suo maestro e figura centrale del suo percorso professionale. Zazzaroni descrive l’incontro con Cucci come un ritorno alle origini, fatto di rispetto, affetto e memoria condivisa. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Italiano a Mediaset: «Gran primo tempo nostro, Inter meglio nel secondo. I rigori ci hanno premiato. Non era facile…»
Leggi anche: Juventus-Bologna: Zazzaroni celebra la vittoria
Juventus-Bologna: Zazzaroni celebra la vittoria; Juventus-Bologna: Cabal eroe inatteso.
Zazzaroni: “Bologna-Inter? Secondo tempo un delirio. Rigori? Cucci testimone: io…” - Le parole, su Instagram, di Ivan Zazzaroni dopo la vittoria del Bologna contro l'Inter nella semifinale di Supercoppa ... fcinter1908.it
Zazzaroni consola l'Inter: "È fortissima, ma le manca un po' di fortuna" - L'Inter abbandona la Supercoppa Italiana: in semifinale ha la meglio il Bologna, che passa ai calci di rigore. tuttomercatoweb.com
Zazzaroni: “Le sconfitte dell’Inter? Episodi. È la più forte. Messa sotto solo una volta” - Le parole del direttore del Corriere dello Sport a Radio Dee Jay dopo la sconfitta dell'Inter ai rigori nella semifinale di Supercoppa ... msn.com
«Io la chiamo sindrome di Fred Astaire: dopo tre puntate pensi di aver imparato a ballare». Ivan Zazzaroni non ha dubbi, ogni concorrente di Ballando con le Stelle, prima o poi, cade in questa illusione. Anche Paolo Belli, racconta, quest’anno ci è cascato: «Q - facebook.com facebook
Due bolognesi al Circo Il commento del direttore Ivan Zazzaroni x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.