Inter News 24 Zazzaroni racconta la semifinale di Supercoppa vinta dal Bologna con l’Inter: una notte speciale tra emozioni personali, calcio e il rigore di Immobile. La vittoria del Bologna contro l’Inter nella semifinale di Supercoppa Italiana non è stata solo una partita di calcio, ma anche un momento profondamente personale per Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport. Attraverso un lungo post pubblicato su Instagram, il giornalista ha raccontato la serata vissuta accanto a Italo Cucci, suo maestro e figura centrale del suo percorso professionale. Zazzaroni descrive l’incontro con Cucci come un ritorno alle origini, fatto di rispetto, affetto e memoria condivisa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zazzaroni celebra Bologna-Inter: «Secondo tempo un delirio, i rigori benedetti»

Leggi anche: Italiano a Mediaset: «Gran primo tempo nostro, Inter meglio nel secondo. I rigori ci hanno premiato. Non era facile…»

Leggi anche: Juventus-Bologna: Zazzaroni celebra la vittoria

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Juventus-Bologna: Zazzaroni celebra la vittoria; Juventus-Bologna: Cabal eroe inatteso.

Zazzaroni: “Bologna-Inter? Secondo tempo un delirio. Rigori? Cucci testimone: io…” - Le parole, su Instagram, di Ivan Zazzaroni dopo la vittoria del Bologna contro l'Inter nella semifinale di Supercoppa ... fcinter1908.it