Bocchi Fdi | Semplificare la normativa sulle difformità edilizie
La giunta regionale dell’Emilia Romagna si impegna a chiarire le interpretazioni della delibera 17442025 sulle pratiche edilizie. I professionisti del settore si sono lamentati di difficoltà e confusione nell’applicare le norme, chiedendo subito spiegazioni più chiare. La Regione vuole risolvere le criticità per facilitare il lavoro di chi si occupa di edilizia.
Imprese. Bocchi (FdI): "Semplificare normativa su difformità edilizie"
Salva casa, sanzioni più light per sanare le difformità edilizie: la proposta di FdI. Cosa cambia in manovra
