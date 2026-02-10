Imprese Bocchi FdI | Semplificare normativa su difformità edilizie
La giunta comunale deve fare chiarezza sulla delibera 17442025. I professionisti dell’edilizia incontrano difficoltà nell’applicare le nuove norme sulle difformità edilizie e chiedono chiarimenti immediati. Bocchi di Fratelli d’Italia insiste sulla necessità di semplificare i passaggi burocratici per evitare confusione e ritardi. Ora si attende una risposta ufficiale che possa aiutare chi lavora sul campo.
La giunta fornisca chiarimenti interpretativi della delibera 17442025 in materia di pratiche edilizie, date le difficoltà applicative e le criticità operative segnalate dai professionisti del settore. A chiederlo, con un'interrogazione alla giunta, è il consigliere di Fratelli d'Italia Priamo.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Imprese. Bocchi (FdI): Semplificare normativa su difformità edilizieNumerosi professionisti del settore - va poi avanti Bocchi - hanno segnalato difficoltà applicative della delibera regionale 1744/2025, per esempio nei casi di difformità minime o rientranti nelle to ... parmatoday.it
