Yep Med vince il WestMed Best Project 2025 Award
(Adnkronos) – Grande soddisfazione per la vittoria del progetto Yep Med – Young Employment in Ports of the Mediterranean, premiato a Tunisi con il WestMed Best Project 2025 Award nella categoria Blue Skills & Ocean Literacy e ritirato dalle rappresentanti dell’Escola, Marta Miquel e Alessia Mastromattei. Un riconoscimento internazionale che celebra un percorso innovativo di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
YEP MED vince il WestMED Best Project 2025 Award: l’AdSP MTCS partner di un successo mediterraneo - Grande soddisfazione per la vittoria del progetto YEP MED – Young Employment in Ports of the Mediterranean ... Come scrive msn.com
A YEP MED il WestMED Best Project 2025 Award. Tra i partner l’AdSP Mar Tirreno Centro Settentrionale - (FERPRESS) – Civitavecchia, 3 DIC – Grande soddisfazione per la vittoria del progetto YEP MED – Young Employment in Ports of the Mediterranean, premiato a Tunisi con il WestMED Best Project 2025 Award ... Si legge su ferpress.it
YEP MED dell'Escola Europea vince il WestMED Best Project 2025 Award a Tunisi - Nella vibrante cornice di Tunisi, dove il Mediterraneo sembra avvicinare popoli e culture, il progetto YEP MED – Young Employment in Ports of the Mediterranean, guidato dall’Escola Europea – Intermoda ... Riporta pressmare.it