Bentivegna ripercorre la sua carriera, rivelando che Messi gli consigliò di trasferirsi all’Inter, ma lui rifiutò e contribuì a far espellere Donnarumma. A 18 anni, ha fatto il suo debutto in Serie A con il Palermo, lasciando un ricordo speciale, anche se breve. Ora gioca con la Casertana e ricorda quei momenti come indimenticabili.

A immaginare per primo i gol di Accursio Bentivegna fu uno psicologo: “A scuola ero timido, facevo fatica ad esprimermi. Mi mandarono da uno specialista, e dopo qualche seduta lui mi consigliò di provare a spiegarmi col calcio”. Il viaggio inizia da uno studioso di Freud, prosegue su un volo Palermo-Milano che poteva essere di sola andata, fa capolino persino in un documentario su Maradona e sbarca alla Casertana, in piena zona playoff di Serie C, a suon di gol pesanti. Ma nel curriculum di Bentivegna da Sciacca, Agrigento, a un certo punto i mestieri si stavano moltiplicando: “Ho fatto l’attore una volta, ma è stato pesante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Bentivegna, che storia: "Messi mi 'raccomandò', dissi 'no' all'Inter e feci espellere Donnarumma..."

