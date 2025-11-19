Prefettura di Benevento e Unisannio insieme per la formazione del personale

Tempo di lettura: 2 minuti La Prefettura di Benevento e l’Università degli Studi del Sannio hanno sottoscritto nel pomeriggio, presso il Palazzo del Governo, un accordo di cooperazione finalizzato all’attivazione di percorsi formativi dedicati al personale dipendente della Prefettura. A firmarlo sono state il Prefetto, dott.ssa Raffaela Moscarella e la Rettrice, prof.ssa Maria Moreno. L’iniziativa si inserisce nel quadro della normativa emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione il 16 gennaio scorso, che promuove la qualificazione continua del personale delle amministrazioni pubbliche attraverso azioni mirate di formazione e aggiornamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

