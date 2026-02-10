Basta smart working anche a Stellantis John Elkann richiama tutti in ufficio | È tempo di tornare a lavorare insieme

John Elkann ha deciso di richiamare tutti i dipendenti in ufficio. Dopo mesi di smart working, il presidente del gruppo chiede di tornare a lavorare insieme in presenza. La decisione arriva mentre l’azienda si trova a fronteggiare progetti bloccati e vendite lente a crescere. Un cambio di rotta deciso che potrebbe cambiare il ritmo di lavoro per molti.

Tra progetti che saltano e vendite che stentano a crescere, Stellantis prepara una stretta sullo smart working per i propri dipendenti che lavorano in ufficio. La comunicazione è arrivata direttamente da Antonio Filosa, amministratore delegato del gruppo nato nel 2021 tra la ex Peugeot Citroen e la ex Fiat. Il ritorno in ufficio, che riguarderà tutti i dipendenti della multinazionale in Italia, è stata comunicata anche ai sindacati e dovrebbe concretizzarsi in modo graduale a partire dal 2027. Ritorno in ufficio per 10mila dipendenti. Ad oggi Stellantis conta circa 30mila dipendenti complessivi in Italia, di cui circa 10mila che usufruiscono dello smart working.🔗 Leggi su Open.online

Stellantis ha deciso di eliminare lo smart working a partire dal 2027.

