La lotta per le risorse minerarie diventa sempre più centrale nel dibattito sulla transizione energetica. Quattro minerali sono pronti a cambiare gli equilibri e a decidere quale strada prenderanno i paesi per il futuro. La geopolitica si gioca anche sulle terre che nascondono queste risorse, e ora più che mai, il controllo di questi minerali potrebbe fare la differenza.

Ormai sappiamo che la geopolitica è anche, se non soprattutto, fatta delle risorse che le terre contengono. Ogni argomento è riducibile all’impronta economica che può determinare e non resta esclusa neanche la transizione energetica. Il tema della salvaguardia ambientale e la lotta al cambiamento climatico passa attraverso la fine della dipendenza dai combustibili fossili e l’adozione di nuove tecnologie più ecologiche. Un percorso che non è indolore. Da una parte la ricerca di metalli preziosi, strategici e terre rare necessarie alla transizione green, dall’altra le pratiche per estrarre questi materiali, che il più delle volte non sono affatto green. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - I 4 minerali che decideranno il futuro della transizione energetica, quali sono

Approfondimenti su transizione energetica

La transizione energetica è il percorso verso un futuro più sostenibile, in cui ognuno di noi può fare la differenza.

Ultime notizie su transizione energetica

