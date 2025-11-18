Intesa Sanpaolo punta su crescita e competitività delle pmi italiane
Nuovo approccio dell'istituto di credito rivolto alle imprese pronte ad operazioni di finanza straordinaria. Le interviste a Stefano Barrese, Marco Gianolli e Alessandro Fracassi. 🔗 Leggi su Laverita.info
Un modello di advisory unico e innovativo per la finanza d'impresa: obiettivo è accelerare la crescita e sostenere la competitività delle pmi, rendendo accessibili strumenti finanziari tradizionalmente utilizzati dalle grandi imprese. group.intesasanpaolo.com/it Vai su X
Analisi del nuovo outlook elaborato da Intesa Sanpaolo, Ipsos Doxa e Aiccon: di fronte alla crisi strutturale dell'occupazione, la trasformazione digitale deve riguardare le innovazioni di prodotti e servizi. In una logica di coinvestimento, occorre puntare a una “n - facebook.com Vai su Facebook
Intesa Sanpaolo: la finanza straordinaria per la crescita delle pmi - Nei primi 9 mesi del 2025 Intesa ha messo a disposizione delle PMI oltre 2 miliardi di euro per operazioni di corporate finance. Scrive btboresette.com
Fracassi, 'finanza strutturata è stata leva di crescita' - "Tutte le operazioni di finanza strutturata, in particolare le opportunità di ottenere del debito, hanno rappresentato una delle leve principali della nostra crescita dal 2012 in avanti. Segnala ansa.it
Barrese, da Intesa Sanpaolo strategia unica per crescita pmi - La nuova strategia per la crescita delle piccole e medie imprese rilanciata da Intesa Sanpaolo, attraverso la divisione Banca dei Territori, "è un modello unico nel suo funzionamento sinergico fra ban ... Segnala ansa.it