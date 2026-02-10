Bambino di 10 anni ferito da un drone in arrivo al Santobono di Napoli

Un bambino di 10 anni è rimasto ferito ieri sera mentre un drone sorvolava la zona vicino all’ospedale Santobono di Napoli. Il bambino, arrivato in condizioni serie, è stato immediatamente portato in ospedale, dove i medici hanno avviato le cure. La polizia sta cercando di capire come sia successo e se ci siano responsabilità precise dietro l’incidente.

Un bambino di 10 anni, proveniente dalla Striscia di Gaza, ha recentemente raggiunto l'Aorn Santobono Pausilipon di Napoli per ricevere cure mediche di alta specializzazione. Il trasferimento, avvenuto nella notte, è parte di una missione Medevac internazionale e si è concretizzato grazie a un volo militare che ha toccato terra all'aeroporto di Ciampino. L'operazione è stata coordinata dalla Cross di Pistoia in collaborazione con l'Unità di crisi della Farnesina e la Regione Campania.

