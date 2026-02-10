Bimbo di 10 anni colpito da drone a Gaza curato a Napoli al Santobono

Un bambino di 10 anni è arrivato al Santobono di Napoli dopo essere stato colpito da un drone a Gaza. Le sue condizioni sono stabili, e i medici stanno facendo il possibile per aiutarlo. La sua storia ha fatto il giro del quartiere, mentre la città si stringe intorno alla famiglia che spera in un miglioramento.

Da Gaza a Napoli: il viaggio di un bambino in cerca di speranza. Una nuova speranza di vita è arrivata a Napoli dalla Striscia di Gaza. Durante la notte, un bambino di 10 anni è stato trasferito all'ospedale Santobono Pausilipon, dove riceverà le cure specialistiche di cui ha urgente bisogno. Questa operazione è stata possibile grazie a un trasferimento internazionale coordinato nell'ambito della missione Medevac. Il piccolo paziente è atterrato all'Aeroporto di Ciampino, accolto da un'unità della Cross di Pistoia e con il supporto dell'Unità di Crisi della Farnesina, sotto la supervisione della Regione Campania.

