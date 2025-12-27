È morto Michal Urbaniak compositore e violinista polacco che sfidò il regime comunista

Aveva 82 anni. Era noto per aver portato il jazz polacco sulle scene internazionali e aver introdotto nella musica jazz elementi di folk, R&B, hip hop e orchestrazioni sinfoniche. È morto all’età di 82 anni Michal Urbaniak, compositore e violinista polacco considerato uno dei pionieri del jazz fusion, che sfidò il regime comunismo con la musica d’avanguardia. Urbaniak, noto per aver portato il jazz polacco sulle scene internazionali, ha introdotto nella musica jazz elementi di folk, R&B, hip hop e orchestrazioni sinfoniche, creando un linguaggio musicale originale e innovativo. La sua scomparsa, annunciata dalla quarta moglie, Dorota Dosia Urbaniak con un post sui social media, segna la fine di un’era per la scena jazz europea e internazionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

