Bamar Italia manifestazione delle maestranze a Salerno | A rischio 14 posti di lavoro

Questa mattina a Salerno si è svolta una manifestazione davanti allo stabilimento di Bamar Italia. Le maestranze sono scese in piazza per chiedere chiarezza sul futuro dei 14 lavoratori dell’azienda, che produce distributori. I dipendenti temono di perdere il lavoro a causa delle incertezze economiche che ancora pesano sulla fabbrica. La protesta è stata organizzata dalle sigle sindacali, che chiedono risposte concrete alle istituzioni e alla proprietà.

Il monito di Vicinanza (Cisal Metalmeccanici): "Questa protesta è la risposta dignitosa dei lavoratori a mesi di silenzi e promesse mancate" L’iniziativa, accompagnata da uno sciopero generale di 8 ore, ha visto la partecipazione dei dipendenti e dei rappresentanti sindacali territoriali e nazionali di Cisal e Cisl, con l’obiettivo di sollecitare l’azienda a un confronto immediato e a un piano chiaro per il pagamento delle retribuzioni arretrate e la tutela dei livelli occupazionali. “Questa protesta è la risposta dignitosa dei lavoratori a mesi di silenzi e promesse mancate - ha dichiarato Gigi Vicinanza, componente nazionale della segreteria Cisal Metalmeccanici -.🔗 Leggi su Salernotoday.it

