Bagnoli Troisi | Serve chiarezza sulla formazione prevista dal Patto territoriale

La questione della formazione prevista dal Patto territoriale di Bagnoli torna a far discutere. Troisi, rappresentante del settore, chiede chiarimenti su quale tipo di formazione professionale sarà offerta ai lavoratori che verranno assunti sul territorio. La domanda nasce dopo le dichiarazioni del sindaco di Napoli e commissario per Bagnoli, Gaetano Manfredi, che ha parlato di un percorso di formazione, ma senza entrare nei dettagli. Ora si attende un chiarimento ufficiale per capire come si vuole intervenire e quali competenze si vogliono sviluppare.

“Quando, presentando il Patto territoriale, il sindaco di Napoli e commissario per Bagnoli Gaetano Manfredi parla di formazione professionale rivolta ai lavoratori che saranno assunti sul territorio, è legittimo chiedersi, come operatori del settore, a quale tipo di formazione ci si riferisca”. Lo afferma Nicola Troisi, segretario del Movimento Libero e Autonomo delle Scuole di Formazione Autofinanziate, sindacato datoriale degli enti di formazione professionale campani. “È naturale aspettarsi l’attivazione di un tavolo di concertazione con i soggetti che operano nel settore, al fine di individuare modalità e strumenti adeguati a rispondere alle esigenze annunciate.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Bagnoli Troisi Paura e smog a Bagnoli, l’imprenditore Ditto chiede chiarezza sulla salute a Bagnoli L’imprenditore Ditto rompe il silenzio e chiede risposte chiare sulla situazione di Bagnoli. Regionali Campania, Troisi: “Buon lavoro a Fico, necessari segnali di discontinuità sulla formazione professionale” Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime ore: appello alla partecipazione per la manifestazione di domani SABATO 7 FEBBRAIO H 10 CUMANA LATO PEDONALE TUTT A BAGNOLI Nella mattinata di venerdì 6 febbraio la Questura inizialmente ci comunicava la prescrizione di via Coroglio. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.