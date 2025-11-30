Pd nasce il correntone di Montepulciano per indirizzare Schlein | deve coinvolgere di più | Franceschini Orlando e Speranza | chi c' è
L'asse di Franceschini, Orlando e Speranza, riuniti sotto un unico cartello per «aiutare» la segretaria, «inafferrabile» per indole. I registrati all'evento sono 1.500: e spunta anche qualche grand commis di Stato. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Argomenti simili trattati di recente
Arianna Meloni contro La Russa e Santanché: la Lombardia è il fiammifero. Sfiduciata Federica Picchi, sottosegretaria vicina ad Arianna. Dietro il voto, con 19 franchi tiratori, l’ombra del correntone di Santanchè e La Russa. Di Carmelo Caruso - facebook.com Vai su Facebook
Nasce il correntone Pd: “Al governo con Schlein ma ora deve allargare” - La benedizione per la corsa a premier: “Coinvolga di più il partito” ... Secondo repubblica.it
Pd, nasce il correntone di Montepulciano per «indirizzare» Elly Schlein: deve coinvolgere di più - L'asse di Franceschini, Orlando e Speranza, riuniti sotto un unico cartello per «aiutare» la segretaria, «inafferrabile» per indole. msn.com scrive
Schlein e la nuova geografia del Pd a Montepulciano: la segretaria «battezza» la corrente di Franceschini, Orlando, Speranza - È il frutto dell'unione delle aree di tre ex ministri: Dario Franceschini, Andrea Orlando, Roberto Speranza. roma.corriere.it scrive