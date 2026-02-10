Avellino-Frosinone le probabili formazioni

Questa sera alle 20, il Frosinone scende in campo contro l’Avellino al “Partenio-Lombardi”. Dopo la sconfitta contro il Venezia, i ciociari cercano punti importanti in trasferta. La partita si preannuncia difficile, ma i giocatori sono determinati a riscattarsi.

Dopo la sconfitta casalinga contro il Venezia, il Frosinone prepara la trasferta di domani sera al “Partenio-Lombardi” contro l’Avellino (fischio d’inizio alle 20). Una gara delicata, sia per il morale dei giallazzurri, scivolati al terzo posto, sia per le numerose assenze. I ciociari dovranno fare a meno di Monterisi, Barcella, Francesco Gelli e Kone, che sconterà il suo ultimo turno di squalifica, oltre ad Anthony Oyono, fermato per diffida. Assenze che complicano le scelte di Alvini soprattutto a centrocampo e in difesa. Per sostituire Oyono, giocherà il fratello Jeremy, mentre in difesa potrebbe tornare dal 1' Jacopo Gelli, anche se al momento la coppia Calvani-Cittadini sembra favorita.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Approfondimenti su Avellino Frosinone

Domani sera si gioca ad Avellino la partita tra gli irpini e i ciociari, valevole per la ventiquattresima giornata di Serie B.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Gol PAZZESCHI che non vedremo più

Ultime notizie su Avellino Frosinone

Argomenti discussi: Pronostico Avellino-Frosinone: analisi, quote e consigli; Monza, contro l’Avellino un’occasione d’oro. Bianco: Dobbiamo andare forte come gli sciatori alle Olimpiadi; La carica dei 2mila per abbattere la corazzata Monza. Avellino, ci devi credere; Serie B, pari Frosinone con l'Entella, il Venezia batte la Carrarese ed è in vetta.

Avellino-Frosinone, le probabili formazioniProbabile formazione Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; J. Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Cichella; Ghedjemis, Koutsoupias, Kvernadze; Raimondo. Allenatore: Alvini ... today.it

Pronostico Avellino-Frosinone: sarà la quarta volta di filaAvellino-Frosinone è una partita valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico La sconfitta interna contro il Venezia, una ... ilveggente.it

Serie B, domani parte la 24^ giornata. Frosinone mercoledi ad Avellino a caccia del riscatto - facebook.com facebook

ranco da mercoledì 4 a mercoledì 11 febbraio 2025 Per tutte le info usavellino1912.com/branco-iniziat… Per la prevendita della gara Avellino - Frosinone usavellino1912.com/avellino-frosi… #usavellino1912 #Branco x.com