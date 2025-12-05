A Montevarchi una bella settimana ricca di eventi

Arezzo, 05 dicembre 2025 – Il fine settimana dell'Immacolata a Montevarchi si preannuncia ricca di eventi e di novità, tra cultura, spettacoli e animazione per grandi e piccini. Domenica 7 dicembre, alle ore 17.30, piazza Varchi ospiterà per la prima volta in Valdarno lo spettacolo delle "fontane danzanti", un evento unico che combina giochi d'acqua e di fuoco con la musica, sullo sfondo di Palazzo del Podestà e della Chiesa della Collegiata di San Lorenzo. L'iniziativa è promossa dall'Amministrazione comunale con il sostegno di Camera di Commercio Arezzo-Siena e Banca di Cambiano. Per tutta la giornata, dalle 10.

