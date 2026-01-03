Quando la dittatura è buona | l’intermittenza della sinistra e il vizio antico nella storia del Sudamerica

L’analisi delle dittature nel Sudamerica rivela spesso sfumature complesse, dove il concetto di “buona” dittatura si inserisce in un contesto storico di instabilità e interessi geopolitici. Attraverso esempi come l’attuale situazione a Caracas, si evidenzia come le dinamiche politiche siano influenzate da un passato segnato da colonialismo e tensioni sociali, rendendo difficile tracciare confini netti tra bene e male in questo contesto regionale.

Che il Sudamerica sia travagliato e contorto, come una bellissima canzone di Paolo Conte, e storicamente vittima di incidenze, colonialismi, interessi economici, lo conferma anche l’operazione odierna a Caracas. E seppure sia un continente giovanissimo somiglia all’Africa, per le sue straordinarie ricchezze naturali e l’incapacità (non sempre autoctona) di distribuirne equamente le ricchezze. Ma la sinistra italiana non perde il vizio di dividere le dittature, terribili, del continente tra “buone e cattive”. Unicamente in base al colore politico di chi reprime, uccide, prende il potere con la forza annullando ogni forma di democrazia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Quando la dittatura è “buona”: l’intermittenza della sinistra e il vizio antico nella storia del Sudamerica Leggi anche: La storia di Paul Merson: era in balia del vizio, ma il vizio non lo sconfisse Leggi anche: La sinistra: non vedo non sento, non parlo. Il vizio di negare i gol della premier La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Il rovesciamento di Maduro è una buona notizia per il popolo venezuelano afflitto da una feroce dittatura. Il modo in cui è stato fatto desta però molta preoccupazione. Ci auguriamo che la situazione trovi subito una stabilizzazione con il coinvolgimento dell’op x.com Il rovesciamento di Maduro è una buona notizia per il popolo venezuelano afflitto da una feroce dittatura. Il modo in cui è stato fatto desta però molta preoccupazione. Ci auguriamo che la situazione trovi subito una stabilizzazione con il coinvolgimento dell’op - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.