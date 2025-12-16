VENEZIA-MILAN 0-2 | IN EVIDENZA | 34ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2024 25
Nel match della 34ª giornata di Serie A, il Milan si impone sul Venezia con un gol di Pulisic e una rete finale di Gimenez. La partita si conclude con un risultato di 2-0, confermando la solidità dei rossoneri nella fase conclusiva della stagione e consolidando la loro posizione in classifica.
Al Milan basta un gol di Pulisic (il 10º in campionato) e la rete all’ultimo secondo di Gimenez per chiudere la pratica Venezia. Guarda questo video su Youtube L'articolo VENEZIA-MILAN 0-2 IN EVIDENZA 34ª GIORNATA SERIE A ENILIVE 202425 proviene da JustCalcio.com. Justcalcio.com
PULISIC e SANTI GIMÉNEZ, rincorsa all'Europa: Venezia-Milan 0-2 | Serie A Enilive | DAZN Highlights
Venezia-Monza 2-0: Perez e Adorante firmano il successo - Monza di Sabato 13 dicembre 2025: lagunari avanti dal quarto della ripresa con Kike Perez, raddoppio di Adorante sette minuti più tardi ... calciomagazine.net
Monza, quello 0-2 che non si verificava dallo scorso campionato - E, sempre considerando il piano cronologico, di una categoria. msn.com
UNDER 17 A-B (Distinte): Pescara-Bari, Parma-Reggiana, Venezia-Milan, Cremonese-Monza - facebook.com facebook
Official – Davide Di Marco To Referee Inter Milan Vs Venezia Coppa Italia Last-16 Clash x.com