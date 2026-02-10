Assegno di inclusione di febbraio 2026 | date di accredito sulla Carta ADI

Il pagamento di febbraio 2026 dell'Assegno di Inclusione (ADI) si avvicina, a causa della data di accredito fissata per i beneficiari. Le ricariche sulla Carta ADI avverranno tra pochi giorni, permettendo alle famiglie di ricevere il contributo mensile. Questi fondi rappresentano un aiuto concreto per chi dipende dal sostegno economico. Le date precise di accredito sono state comunicate dall’ente responsabile del programma.

Mancano pochi giorni alla ricarica di febbraio per quanti si apprestano a ricevere il primo accredito del beneficio economico dell’Assegno di Inclusione (ADI). Stando infatti al calendario ufficiale per il 2026, diffuso dall’INPS con Messaggio dello scorso 22 gennaio numero 214, la ricarica della Carta ADI è prevista, a febbraio, per sabato 14. La data in questione vale tuttavia per coloro che ricevono la prima rata in assoluto del sussidio. Per quanti già beneficiano della prestazione valgono tempistiche diverse. Analizziamo la questione in dettaglio. Resta aggiornatoa sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

Pagamento Assegno di Inclusione a gennaio 2026, date di accredito Inps e ultime novitàA partire da giovedì 15 gennaio 2026, l’Inps ha iniziato ad erogare il pagamento dell’Assegno di Inclusione per coloro che hanno superato positivamente l’istruttoria di dicembre.

Assegno di Inclusione Febbraio 2026: Nuovo ISEE, Importi e Date Ricarica ADI

