Ascolti tv 18 novembre | chi ha vinto tra Il Commissario Ricciardi e La Notte nel cuore i dati di Scotti e De Martino

Fanpage.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutti i dati Auditel di martedì 18 novembre. La sfida in prima serata tra Il Commissario Ricciardi e La Notte nel cuore, l'access tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

ascolti tv 18 novembreAscolti tv 18 novembre: chi ha vinto tra Il Commissario Ricciardi e La Notte nel cuore, i dati di Scotti e De Martino - Nella serata di ieri, martedì 18 novembre, il pubblico ha potuto scegliere tra programmi di intrattenimento, talk e fiction previsti dal palinsesto in prima serata. Secondo fanpage.it

Ascolti TV 17 novembre: chi ha vinto tra Il commissario Ricciardi 3 e il Grande Fratello, Scotti sfida De Martino - Chi ha vinto tra Il Commissario Ricciardi 3 con Lino Guanciale in onda su Rai1 e il Grande Fratello di Simona Ventura proposto da Canale5 ... Da fanpage.it

ascolti tv 18 novembreAscolti tv ieri (17 novembre): Grande Fratello bloccato, Lino Guanciale fa volare Rai 1, Scotti da sogno - Il commissario Ricciardi 3 cresce in prima serata (22,2% di share), bene Giletti, La Ruota della Fortuna tocca il 26,4% di share: tutti i numeri e dati Auditel ... Come scrive libero.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv 18 Novembre