Android 16 qpr3 beta 2.1 patch arriva in distribuzione

Gli utenti Pixel stanno ricevendo la nuova versione beta di Android 16 QPR3, la beta 2.1. La distribuzione è partita poco più di quattro settimane dopo il rilascio precedente. La versione attuale non include ancora tutte le funzioni di una beta 3, ma rappresenta un passo avanti nel processo di aggiornamento.

una nuova versione beta di android 16 qpr3 arriva sui dispositivi pixel: la variante beta 2.1 è in distribuzione, a circa quattro settimane dal rilascio precedente e senza configurazioni come una beta 3. l’aggiornamento introduce correzioni mirate e conferme di compatibilità per la patch di sicurezza di dicembre 2025. aggiornamento android 16 qpr3 beta 2.1 sui pixel. il rollout odierno interessa i modelli pixel selezionati, proponendo una build identificata come CP11.251209.009 per le serie pixel 6, 6 pro, 6a, 7 e 7 pro. per gli altri dispositivi interessati, la versione disponibile resta CP11.🔗 Leggi su Mondoandroid.com

